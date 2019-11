Settimana stabile in un contesto depressionario: venerdì attese le prime abbondanti nevicate

La lunga fase depressionaria continuerà ancora per tutta la settimana anche se interesserà per lo più il centro-sud. Al Nord-Ovest piogge oggi poi tempo stabile fino a venerdì, quando una forte perturbazione porterà abbondanti nevicate sulle Alpi.

Al Nord-Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi lunedì 11 novembre

Cielo molto nuvoloso o coperto, piogge su Liguria di levante al mattino in estensione a tutto il Nord-Ovest nel corso della giornata, con esclusione della Valle d’Aosta dove saranno occasionali e deboli. Nevicate oltre i 1300/1500 m su Alpi, localmente più in basso su Alpi marittime. Temperature massime sotto i 10 °C su pianure, fino 11/12 °C su coste liguri. Venti assenti su pianure, moderati o localmente forti da nord su Liguria di ponente, di scirocco sul levante.

Da martedì 12 a giovedì 14 novembre

Tempo in miglioramento anche se sempre in contesto depressionario, con passaggi nuvoloso rapidi ma senza precipitazioni significative. Solo sul levante ligure ci sarà occasione per rovesci e temporali ancora domani. Da giovedì pomeriggio aumento della nuvolosità e prime precipitazioni in serata a partire dalle Alpi. Temperature in ripresa, con massime fino a 14/15 °C domani, poi sempre in leggero calo fino a giovedì. Minime anche in calo, su pianure tra 0 e 3 °C, localmente brinate e gelate al mattino. Su coste valori intorno 5/6 °C. Venti assenti su pianure, sempre moderati o localmente forti da nord su Liguria, in attenuazione da mercoledì.

Venerdì 15 novembre

Forte perturbazione, piuttosto rapida, che ci lascerà già nel corso della giornata. Piogge abbondanti ovunque e nevicate estese sulle Alpi, con accumuli oltre i 30/50 cm oltre i 1300 m. Ancora incerta la presenza di neve sulle pianure cuneesi pedemontane, ma specie nelle prime ore della notte tra giovedì e venerdì nevicate senza accumulo saranno possibili.

Previsioni locali

Cuneo

