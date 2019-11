Come combattere l’insonnia in maniera naturale

Nove milioni di persone: questi, a spanne, sono i numeri dell’insonnia in Italia. Da qualche anno a questa parte, siamo per fortuna sempre più consapevoli dell’importanza di prenderci cura in toto della nostra salute e, di riflesso, sappiamo che dormire poco non fa bene. I rischi dell’insonnia cronica sono numerose e riguardano diversi aspetti, dai disturbi dell’umore fino alle ripercussioni sulla salute cardiovascolare.

Se non si dorme da diverso tempo o se si ha la tendenza a prendere sonno con difficoltà, la prima cosa da fare è contattare il proprio medico curante.

Attenzione, però: questo non significa non approfondire la conoscenza di alcuni utili rimedi naturali. Nelle prossime righe, puoi trovare i dettagli sui più efficaci.

Valeriana

Pianta originaria dell’Asia, ha una radice che, da tantissimi anni, viene utilizzata da tanti anni per trattare in maniera naturale i disturbi di ansia.

Per quanto riguarda le quantità, gli esperti consigliano di mantenersi entro i 300 - 900 mg di estratto, da assumere ovviamente prima di andare a dormire con il fine di migliorare la qualità del sonno.

Melatonina

Ormone prodotto naturalmente dal nostro corpo, la melatonina può essere integrata tramite compresse che si acquistano sia in farmacia, sia sui banchi dei supermercati.

L’assunzione di questi integratori - da concordare con il medico esattamente come nel caso di quelli a base di valeriana - particolarmente consigliata nei casi in cui il sonno risulta difficile per via del jet lag.

CBD

Il CBD, conosciuto anche con il nome di cannabidiolo, è un principio attivo della cannabis. A differenza del THC, non provoca effetti psicoattivi. Si tratta di una sostanza stupefacente? La risposta è negativa. A chiarire tutti i dubbi in merito ci ha pensato un corposo documento pubblicato dall’OMS due anni fa.

Privo di effetti collaterali, da quando la canapa light legale in Italia è una realtà può essere acquistato senza problemi. Dove trovarlo? Presso numerosi i numerosi grow shop aperti nelle nostre città, ma anche facendo riferimento a diversi shop online.

Lavanda

Quando si pensa alla lavanda, non si immagina certo questa pianta come una soluzione naturale per dormire meglio. Universalmente associata allo stile di arredamento provenzale, la lavanda è invece un’alleata eccellente della qualità del sonno.

La sua efficacia si riscontra soprattutto quando si parla di aromaterapia. Per quanto riguarda invece l’assunzione degli integratori, gli esperti consigliano cautela. La loro assunzione è spesso associata a effetti collaterali come i dolori di stomaco.

Camomilla

Tra i rimedi per addormentarsi in maniera semplice e naturale è possibile chiamare in causa anche la camomilla. Utilizzata da tempo immemore per favorire il sonno e calmare le tensioni, richiede moderazione nelle quantità. Se si esagera, il rischio è quello di ottenere l’effetto opposto.

Passiflora

Questa pianta agisce sul sistema nervoso centrale. Tra i suoi effetti, è possibile citare la capacità di calmare le palpitazioni nell’eventualità di ansia e stress.

Rappresenta inoltre un’alleata fondamentale per migliorare la qualità del sonno. Un aspetto positivo riguarda il fatto che, durante le ore di luce, chi assume passiflora non ha problemi di sonnolenza.

Gelsomino

Celebre per il suo profumo dolce, rappresenta un’altra soluzione per riuscire, tramite l’aromaterapia, a ottimizzare la qualità del sonno. Quando lo si nomina, è possibile ricordare che agisce direttamente sul sistema nervoso.

Conclusioni

Prima di assumere qualsiasi rimedio naturale contro l’insonnia, è essenziale consultare il proprio medico curante. I problemi di sonno possono infatti avere diverse cause e non tutte le soluzioni sono efficaci.

Concludiamo facendo presente il fatto che per migliorare la qualità del sonno aiuta molto fare sport e dedicarsi alla meditazione.