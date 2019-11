Come gestire le mail PEC

Gestire la Posta Elettronica Certificata – PEC

La Posta Elettronica Certificata – PEC è ormai un mezzo di comunicazione comune adottato sia dagli enti pubblici, dalle aziende, dalle società e dagli stessi privati. Essa non è altro che un sistema in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica fornendo delle vere e proprie “ricevute di ricezione”, ha pertanto un valore legale e giuridico nella trasmissione di documenti digitali per via informatica.

La prassi di comunicare ormai esclusivamente via PEC non è più quindi soltanto tipica dei rapporti tra Pubblica Amministrazione e imprese, ma anche tra cittadini e pubblici uffici e imprese individuali, il fenomeno della digitalizzazione e della validità dei documenti digitali certificati, sta infatti mandando finalmente in disuso il cartaceo e l’uso della PEC è diventato quindi necessario in differenti campi con lo scopo di risparmiare tempo prezioso e massimizzare l’efficienza della comunicazione. Sia il mittente che deve inviare un documento informatico tramite PEC, sia il destinatario che deve riceverlo avranno bisogno di un servizio che eroghi e gestisca il dominio di Posta Elettronica Certificata; i cittadini possono, a questo proposito, servirsi di un gestore autorizzato a pagamento che fornisca il servizio, oppure, per comunicare esclusivamente con la Pubblica Amministrazione, il cittadino può richiedere una casella PEC gratuita fornita dal governo italiano.

La gestione dei messaggi e il procedimento seguito sono comunque sempre gli stessi: il messaggio scritto dal mittente viene affidato al gestore che ne controlla automaticamente la correttezza formale, lo carica in una “busta di trasporto” che lo firma digitalmente certificandone l’invio e l’avvenuta consegna ed invia, allo stesso mittente, una “ricevuta di accettazione”, dall’altro lato, il servizio che gestisce l’indirizzo PEC del destinatario controlla la validità dei dati ricevuti e invia una “ricevuta di presa in carico” al gestore del mittente smistando il messaggio al suo utente e inviando un’altra “ricevuta di avvenuta o mancata consegna” al gestionale del mittente.

Tutto ciò ha reso fisiologico l’avvento di un cambiamento anche nelle tecnologie che gestiscono la modalità e la trasmissione di queste informazioni e il corretto e più veloce smistamento delle stesse. Ridurre i costi e migliorare l’organizzazione della PEC sembra ormai essere un passaggio obbligato che porta l’utente alla necessità di utilizzare piattaforme dedicate per la gestione simultanea di più indirizzi di Posta Elettronica Certificata.

Gestione delle tue PEC in modo intelligente e collaborativo

Organizzare e gestire tutte le tue caselle PEC in un unico ambiente online oggi si può. Grazie ad esempio alla gestione pec del Gruppo CMT è possibile controllare le PEC aziendali attraverso un gestionale che permette la configurazione simultanea di più account in un unico ambiente, accessibile attraverso credenziali personali che può garantire privacy, sicurezza e allineamento informativo tra i colleghi.

La possibilità infatti di creare dei veri e propri “gruppi di lavoro” all’interno del sistema permette l’assegnazione dei messaggi tra gruppi di utenti, che possono così lavorare in maniera collaborativa su ogni casella PEC con estrema libertà di movimento e scongiurando la possibilità di perdere messaggi importanti e avendo quindi un controllo totale sulla gestione del messaggio.