Alba: un successo il padiglione dedicato al cioccolato in piazza Duomo

Nell’ambito della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, oltre al padiglione dei “Creatori di Eccellenza” in Piazza Falcone, Confartigianato Imprese Cuneo ha portato in Fiera il cioccolato di qualità attraverso alcuni maestri cioccolatieri e una rappresentanza di studenti di APRO Formazione Accademia alberghiera di Alba e della Scuola di Arte Bianca di Neive.

Inaugurato nel pomeriggio del 9 novembre, e aperto anche domenica 10, il padiglione allestito in Piazza Duomo ad Alba, ha visto protagonisti abili artigiani che hanno allietato i numerosi visitatori con dimostrazioni dal vivo e stuzzicanti degustazioni di numerosi prodotti di alta qualità.

«Obiettivo della nostra presenza nella rassegna più prestigiosa della provincia – commenta Luca Crosetto, presidente provinciale di Confartigianato Cuneo – è quello di far conoscere le qualità, le caratteristiche organolettiche e l’arte della lavorazione del cioccolato, ma soprattutto trasmettere i valori di passione e dedizione per il lavoro che caratterizza i nostri artigiani».

«Ringraziamo per la collaborazione – aggiunge Domenico Visca, presidente della Zona di Alba di Confartigianato – docenti e alunni dell’APRO e della Scuola di Neive per la loro presenza. È molto positivo vedere questi ragazzi mettersi in gioco per imparare, con professionalità e serietà, un lavoro che può assicurare molte soddisfazioni professionali e personali».

L’iniziativa, organizzata con la collaborazione del Consorzio Grappe Piemonte e del Consorzio Alta Langa Docg e il supporto tecnico di Selmi Group – macchine per la lavorazione del cioccolato, ha visto la partecipazione, nelle vesti di coordinatore delle varie attività, del Maestro pasticcere Giuseppe Gagliardi.

Ospite il “Laboratorio dei Cuneesi al Rum” di Pino Oliva – Dulcioliva di Borgo San Dalmazzo.

Imprese presenti con i loro prodotti di eccellenza:

Antica Dulcinea – Castelletto Stura

Barbero Cioccolato – Cherasco

C.F.G. Fratelli Marolo – Castellinaldo

Cioccolateria Fagiolo Peirano – Busca

Dolci e Cioccolato Mainero – Villafalletto

Eat Dream – Niella Belbo

Errepi – Vezza d’Alba

Pasticceria Bertolino – Fossano

Pasticceria Cuneo – Cuneo