Weekend "in giallo" ad Alba: il 16 e 17 novembre il Campagna Amica Day

È iniziato il conto alla rovescia per il Campagna Amica Day, l’atteso appuntamento Coldiretti che nel weekend del 16 e 17 novembre vestirà di giallo il cuore di Alba, piazza Risorgimento, con coinvolgenti iniziative per tutta la famiglia.

“Nella cornice della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, celebriamo un mondo contadino fatto di orgoglio e passione, attento alla qualità, alla salute e all’ambiente. Albesi e turisti incontreranno nel salotto cittadino i produttori agricoli, scopriranno i vantaggi della filiera corta italiana e gusteranno tutto il buono della nostra terra” dichiara Roberto Moncalvo, Delegato Confederale di Coldiretti Cuneo.

La manifestazione racconterà uno spaccato importante di agricoltura Made in Italy e promuoverà il consumo sostenibile e responsabile di prodotti stagionali, genuini, a Km zero.

Protagonisti, naturalmente, i produttori agricoli e le loro eccellenze agroalimentari in vendita sotto i gazebo gialli allestiti in piazza Risorgimento. A partire dalle ore 17 di sabato e per tutta la giornata di domenica, il grande mercato Campagna Amica stupirà con una vastissima selezione di prodotti, da quelli tipici locali a quelli più peculiari, come la cosmesi a base di frutta, le bacche di goji essiccate, i formaggi invecchiati in foglie e bacche, il sidro di pera.

Al Campagna Amica Day 2019 tornano gli agrichef, “cuochi contadini” degli agriturismi di Campagna Amica. Due gli show cooking in programma nella grande pagoda ai piedi del Duomo, accanto al mercato Campagna Amica, sabato alle ore 17.30 e domenica alle ore 16.30. I partecipanti potranno imparare nuove ricette a base di eccellenze agricole locali, conoscere i trucchi del mestiere e gustare gli sfiziosi piatti preparati sul momento dagli agrichef.

Spazio anche per i più piccoli al Campagna Amica Day. Le fattorie didattiche Coldiretti del circuito Educazione alla Campagna Amica porteranno la campagna in città con divertenti attività nella pagoda allestita in piazza Risorgimento. Sono in programma due laboratori nella giornata di domenica, alle ore 11 e alle ore 15, in cui i bambini più curiosi metteranno le mani in pasta per fare il pane e impareranno a prendersi cura dell’orto e a conoscere la stagionalità dei prodotti.

I posti per gli show cooking e i laboratori didattici sono limitati. Le prenotazioni si raccolgono telefonicamente ai numeri 0173 292804 o 334 5386658.