Invecchiamento mentale? La presentazione di un corso a Cuneo con il Centro di psicologia psicoterapia

Il Centro di Psicologia e Psicoterapia di Cuneo organizza un incontro gratuito per comprendere come funziona la nostra mente nell’ Invecchiamento Mentale tra normalità e decadimento cognitivo.

Nella serata verrà presentato un percorso di stimolazione cognitiva di gruppo che prenderà il via nel gennaio 2020. L’allenamento mentale è volto a stimolare e potenziare le abilità cognitive, come la memoria, l’attenzione, il linguaggio, il ragionamento; educare attraverso esso ad uno stile di vita sano e favorire la socializzazione e il ben-essere soggettivo.

Tali percorsi si sono dimostrati efficaci, a livello scientifico, nel portare miglioramenti nella vita quotidiana e prevenire l’invecchiamento mentale. L’ incontro, a ingresso gratuito, rivolto alle persone a partire dai sessanta anni e oltre, si svolgerà il 20 novembre presso i locali del Centro di Psicologia e Psicoterapia di Cuneo, in via Alba 14. Per informazioni e prenotazioni: 345. 9074908 (www.centropsicologiacuneo.it; info@centropsicologiacuneo.it)