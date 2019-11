Da Cuneo a Real Time: il Cuneo Gospel Choir sarà protagonista di una puntata di "Cake Star"

I due celebri conduttori - Katia Follesa e Damiano Carrara - sono sicuramente stati notati in giro per Cuneo nella giornata di oggi (lunedì 11 novembre), ospiti della città capoluogo per seguire alcune riprese del loro programma "Cake Star" in onda su Real Time.

Protagonisti di uno spezzone che ha coinvolto la zona del Duomo locale i membri del Cuneo Gospel Choir di Palcoscenico Performing Arts Center, diretto da Anna Petracca, che hanno partecipato alle registrazioni proprio nella mattinata odierna.

A febbraio avrà luogo la messa in onda.