Don Cavallo e i suoi contadini: ecco il cortometraggio che racconta la storia del porro di Cervere (VIDEO)

Che quella della 40^ edizione della Fiera del Porro Cervere, sabato 9 novembre, sia stata un'inaugurazione particolarmente sentita ed emozionante lo abbiamo già raccontato il giorno stesso con la gallery di fotografie e le video interviste ai protagonisti.

Da oggi, inoltre, è online il cortometraggio di Davide Sordella "Cattedra del Contadino - La storia del porro Cervere", toccante narrazione della storia di come la comunitá cerverese si sia unita per valorizzare l'ortaggio che, negli ultimi 40 anni ne è diventato simbolo identificativo.

"Alla fine di un film usciamo sempre tutti dallo stesso sogno, dopo aver vissuto tutti le stesse emozioni" ha detto il regista Davide Sordella all'anteprima dedicata ai protagonisti sul set e ai partner dell'iniziativa. E in effetti il film non ha mancato di suscitare emozioni forti in chi don Carlo Cavallo lo conobbe, in chi in quella classe all'oratorio pensata per mantenere una comunitá coesa intorno al territorio, effettivamente ha partecipato.

L'idea di un film per la 40^ edizione della fiera è venuta al vulcanico comunicatore e consigliere comunale Giacomo Dotta ed è stata accolta con entusiasmo dal sindaco Corrado Marchisio. E alla domanda "A chi lo facciamo fare?" il pensiero è corso a Davide Sordella, regista, ex sindaco di Fossano e amico.

Superiori alle attese le emozioni suscitate nel pubblico per un progetto che ha coinvolto tutta la comunitá cerverese, sconvolgendone anche i ritmi durante le riprese.

Enorme, infatti è stata la collaborazione dei cerveresi che, oltre ad aver recitato nel cortometraggio, hanno aperto le loro case (o, nel caso di don Beppe Uberto, la canonica, trasformata in set per tutta la durata delle riprese), hanno imprestato materiali, dato preziosi suggerimenti e, soprattutto, fatto sentire, forte e nitido, il calore della comunità.