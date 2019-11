A Mondovì un seminario per degustare la mela

Il Comizio Agrario, in collaborazione con l'Accademia della Castagna Bianca di Mondovì, organizza un seminario sulla mela con degustazione di varietà antiche del frutto.

L’evento dal titolo “I buoni tesori della terra: le mele” verrà promosso sabato 16 novembre alle 17,30 presso la sede del Comizio Agrario in Piazza Ellero n. 45 in Mondovì.

Il Comizio Agrario nel 1997 promuoveva un campo varietale frutticolo presso il Monastero Madonna della Fiducia in frazione San Biagio di Mondovì per salvaguardare e promuovere le varietà di frutta locale. In pochi anni raccolse, grazie all'apporto di tante persone a cui sta a cuore l'agricoltura tradizionale locale, oltre cento varietà di mele che conservano i colori ed i profumi delle nostre colline e vallate.

In questi ultimi anni il campo varietale frutticolo è stato trasferito nel parco del Castello di Rocca de' Baldi.

La conservazione della antiche varietà locali di mele non è finalizzata solamente a preservarle dalla scomparsa, ma tende sia a conoscerne le qualità organolettiche e nutrizionali, sia a stimolare la loro coltivazione per tipicizzare la produzione agricola del territorio.



Programma:

ore 17,30 Saluti di Pier Franco Blengini, Presidente del Comizio Agrario e introduzione di Attilio Ianniello, Direttore del Comizio Agrario

17,50 Silvio Matteo Borsarelli: "La mela nell'alimentazione quotidiana"

18,30 Degustazione di antiche varietà locali di mele.