Allena la tua mente: corsi gratuiti di scacchi per riunire le famiglie intorno alla scacchiera

Due corsi di scacchi ed un torneo delle famiglie per far leva sul potere aggregante di torri, cavalli e alfieri: l’iniziativa si chiama “Allena la tua mente” ed è proposta dall’agenzia Generali di Guido Dalmasso e Massimo Matteini di Verzuolo, in collaborazione con l’associazione scacchistica Alfiere Bianco.

"Si tratta di un’occasione unica nel suo genere per riunire genitori, figli, zii, nonni e nipoti (dai 7 anni in su) attorno alla scacchiera, dando loro la possibilità di apprezzare gli scacchi divertendosi, in famiglia" affermano gli organizzatori.

Per partecipare basta andare nell’agenzia Generali di Verzuolo, in corso Re Umberto 62/b 1 e iscriversi gratuitamente ad un corso, entro il 18 novembre.

L'iscrizione è aperta a tutti, adulti, giovani (under 14 accompagnati da un adulto), anche a chi non è cliente Generali e, soprattutto, a chi non conosce le regole del gioco o gioca già, ma vuole migliorare.

Scopo degli istruttori federali Michelangelo Araniti e Cosimo Sotgia sarà mettere tutti i partecipanti in condizione di giocare delle partite complete, o di migliorare il loro livello. Le otto ore di lezione previste, per ogni corso, con una preponderante parte pratica, tratteranno quindi del movimento dei pezzi e della tattica avanzata legata al gioco.

I due corsi, uno rivolto a chi non conosce le regole del gioco e uno a chi gioca già, si svolgeranno a si svolgeranno a Manta, presso Cascina Aia, in via Valerano, il 19, 21, 26 e 28 novembre, dalle 20.45 alle 22.45.

Ad ogni nucleo familiare sarà dato in omaggio un manuale e l’accesso a “La casa degli scacchi di Vittorio”, un sito Web per imparare il gioco.

Il Torneo delle Famiglie, previsto il 30 novembre, vedrà fronteggiarsi quei partecipanti al corso insieme ai loro parenti che vorranno darsi battaglia per raggiungere il miglior piazzamento possibile.

Saranno premiate le prime tre famiglie classificate di ogni Torneo.

Per informazioni, rivolgersi a Michelangelo Araniti (342.1724350) e Alessandro D’Ambrosio (351.5125606).