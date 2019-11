Busca, i volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile di nuovo al lavoro

Nella mattinata di sabato 9 novembre scroso, i volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile hanno ripulito dalle sterpaglie cresciute durante la stagione estiva il canale di scolo che dalla frazione San Quintino scende verso via Antica di Costigliole, raccogliendo le acque piovane provenienti dalla collina.



“Un intervento di prevenzione – spiega il coordinatore del Gruppo Antonio Beoletto - che ripetiamo tutti gli anni in questa stagione per agevolare il deflusso dell'acqua. Inoltre abbiamo rimosso un tronco di discrete dimensioni dal letto del torrente Maira, individuato nei pressi dei ponti pochi giorni prima”.