Fabrizio, Giulia e il piccolo Giovanni: ecco la Sacra Famiglia del presepe vivente di Pianvignale

Fabrizio, 41 anni, operaio. Giulia, 28 anni, impiegata. Con loro, il piccolo Giovanni, 9 mesi. Segni particolari? Pianvignalesi doc e prossimi interpreti della Sacra Famiglia nel presepe vivente di Pianvignale.

"Siamo molto contenti ed emozionati", hanno dichiarato i due giovani genitori, che con il loro bambino vestiranno i panni rispettivamente di San Giuseppe, della Vergine Maria e di Gesù Bambino.

Intanto, come spiegano gli organizzatori, "fervono già i preparativi per la ventitreesima edizione di uno dei presepi viventi più conosciuti e apprezzati della provincia di Cuneo. Sabato 9 novembre, infatti, nonostante le condizioni meteorologiche avverse, sono ufficialmente iniziate le operazioni di costruzione delle prime postazioni. La speranza è quella di replicare l'enorme successo dello scorso anno, quando furono oltre 3500 i visitatori nel corso delle tre serate".

Come sempre, a farla da padroni saranno gli antichi mestieri e le numerose degustazioni di prodotti tipici. "Per ora ci sono molte conferme - aggiungono gli addetti ai lavori - e auspichiamo di introdurre presto alcune novità, sulle quali preferiamo non sbilanciarci".

Per restare aggiornati sull'avanzamento dei lavori e ricevere tutte le ultime notizie, consultare la pagina Facebook del presepe vivente di Pianvignale.