LIFE WolfAlps EU cerca un Project Manager per un incarico di cinque anni

Dal 19 al 21 novembre, a Valdieri, ci sarà l’avvio del progetto europeo LIFE WolfAlps EU. Una nuova iniziativa che raccoglie l’eredità del LIFE WolfAlps concluso nel 2018, con ottimi risultati, certificati anche dalla vincita del premio europeo Life Award 2019 (sezione Natura).

Nei primi due giorni si incontreranno enti e istituzioni da Italia, Francia, Austria e Slovenia che lavoreranno in partenariato, dal 2019 al 2024, per mitigare l’impatto del lupo sulla zootecnia di montagna, per trovare un equilibrio fra mondo della caccia e presenza dei predatori, per contrastare il bracconaggio e controllare l’ibridazione lupo-cane, per diffondere un’informazione corretta basata su dati scientifici. Nella giornata finale, il progetto sarà presentato alla stampa.

Il progetto coordinato dalle Aree Protette Alpi Marittime si doterà anche di posizioni lavorative per coadiuvare il personale dipendente dei vari partner nell’attuazione delle azioni del Life WolfAlps Eu. È in corso la procedura per la selezione di un Project Manager che avrà il compito di coordinare tutte le attività tecnico - scientifiche del progetto a favore delle Aree Protette Alpi Marittime e degli altri partner.

Il bando, la cui scadenza è prevista lunedì 18 novembre, è pubblicato sul portale internet: www.areeprotettealpimarittime.it.

Nelle prossime settimane partiranno altre procedure per l’assegnazione di incarichi nell’ambito della comunicazione e per la gestione amministrativa del progetto che saranno disponibili sul portale internet.