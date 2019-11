Quando la "Granda" si scopre piccola: la provincia di Cuneo è fra le più penalizzate d'Italia

Partiamo dai dati numerici: la Provincia di Cuneo ha un'estensione di poco inferiore ai 7mila chilometri quadrati, il 50,8% dei quali di matrice montana, è attraversata da oltre 3200 chilometri di strade e consta di 247 Comuni, di cui 226 ricompresi nelle classi di ampiezza demografica più bassa.

Analizzata in questi termini, la questione parrebbe non sussistere neppure: la "Granda" deve essere economicamente sostenuta, aiutata, agevolata. Eppure, paradosso dei paradossi, non è così, anzi: quella cuneese è la terz'ultima provincia italiana nella graduatoria relativa ai contributi assegnati dal Decreto del Ministero degli Interni in favore della manutenzione ordinaria di strade e scuole.

1.156.581,66 euro su 250 milioni disponibili: questa la cifra esatta riconosciuta, appena più consistente di quella che si è vista concedere Biella (1.010.326,89 euro). Il quesito sorge spontaneo: perché così poco, visto e considerato che il Cuneese è popolato da 588.559 abitanti ed è casa di 25.643 studenti?

La risposta, per quanto complessa, è da ricercarsi in un criterio di difficile lettura, che ha premiato le Province che hanno ridotto maggiormente le spese per strade e scuole, a discapito di chi, come la "Granda", è riuscito ugualmente a far fronte a una situazione estremamente complicata, attingendo dagli avanzi di gestione e dalle contribuzioni della propria Regione di pertinenza.

INCONTRO A MONDOVÌ

"Tali decisioni - commentano con sconcerto e disappunto i vertici provinciali - sono state approvate e avvallate dall'Unione Province Italiane: un risultato mortificante per il lavoro di riduzione della spesa fatto in questi anni e per il nostro territorio". Un concetto ribadito a chiare lettere anche nel corso dell'incontro con gli amministratori del Monregalese e del Cebano, andato in scena a Mondovì nel tardo pomeriggio di lunedì 11 novembre presso la stazione di valle della funicolare.

"Stiamo combattendo una battaglia che va portata avanti con i cittadini, verso i quali è indispensabile un'opera di sensibilizzazione - ha asserito il consigliere provinciale referente per il Monregalese Pietro Danna -. Serve una presa di coscienza comune. I nostri ragazzi si recano a scuola quotidianamente percorrendo strade inadeguate: una situazione non più accettabile".

"Ci hanno lasciato a metà del guado - ha aggiunto il consigliere Giorgio Lerda -. Il bilancio della Provincia è complesso, la riforma Delrio ha previsto il dimezzamento del personale provinciale e a Cuneo siamo scesi da 700 a 350 dipendenti. Così facendo, non abbiamo più il personale tecnico necessario per proseguire nelle progettazioni".

Eloquente, poi, il quadro economico della Provincia di Cuneo, illustrato dallo stesso Lerda: "Le entrate prevalenti provengono dalle tasse automobilistiche: si tratta di 49 milioni di euro, che di fatto vediamo solo transitare. Sul fronte dell'edilizia scolastica contiamo 72 edifici e 4 milioni di utenze: eppure, disponiamo di appena 500mila euro annui per la manutenzione. Le cose non migliorano nell'ambito della viabilità. Abbiamo 7,3 milioni di euro per lo sgombero neve e 1,2 milioni di euro per l'acquisto del sale da spargere. La manutenzione ordinaria delle carreggiate (sfalcio erba incluso), infine, poggia su una base economica di soli 2 milioni di euro, da spartire equamente fra i nostri quattro reparti".