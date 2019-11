Riva Ligure: condannato a 7 anni e 6 mesi un 41enne cuneese accusato di aver abusato della figlia

Sette anni e sei mesi più 70 mila euro di risarcimento per la parte civile. Questa la condanna inflitta in primo grado a G.G., cuneese di 41 anni, accusato di aver abusato della figlia di sei anni allepoca dei fatti nell'estate del 2014.

Il pm Paola Marrali aveva richiesto otto anni spiegando come, a seguito della perizia di una psicologa psicoterapeuta nominata dal tribunale e delle varie testimonianze: “…non ci fossero dubbi sull'effettivo avvenimento dei fatti”.

Oggi la sentenza del collegio, presieduto dal giudice Donatella Aschero, che si è riservato 90 giorni per il deposito delle motivazioni. Sentenza in linea con le richieste del Pm.

I fatti a processo, come detto, sarebbero avvenuti nell'estate del 2014 durante una vacanza a Riva Ligure. L'uomo era separato dalla madre della bambina e, con la nuova compagna, la figlia di lei e l'altro figlio, di 4 anni, aveva deciso di trascorrere qualche giorno in riviera dove aveva da poco aperto un'attività di ristorazione. Al ritorno dalla vacanza, come hanno raccontato la madre e la nonna della bambina, costituitesi parte civile, la piccola avrebbe intrapreso comportamenti anomali per una bimba di quell’età, da sola e insieme al fratellino. Appena la mamma e la nonna le hanno chiesto perché si comportasse in quel modo, la bambina avrebbe fatto intendere che il padre durante il soggiorno in Liguria avrebbe compiuto atti sessuali nei suoi confronti.