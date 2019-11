"Il canto che Cura", appuntamento a Cuneo

L'ACUMAR ONLUS-ASSOCIAZIONE CUNEESE MALATI REUMATICI E SEELARMONIA ENSEMBLE, con il patrocinio del Comune di Cuneo, l'A.S.O. Santa Croce e Carle e la Fondazione CRC, organizzano per ore 21, in Sala San Giovanni -Cuneo "Il canto che Cura ", serata di solidarieta' a favore dei progetti che l'associazione attua per i malati reumatici.



Oltre ad ascoltare Buona musica l'evento sarà occasione per conoscere l'associazione, i suoi obiettivi e i propri progetti.

Vi aspettiamo numerosi