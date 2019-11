A Cavallermaggiore è tempo di libri: il 30 novembre e 1º dicembre la Fiera piemontese dell’editoria

È tempo di libri a Cavallermaggiore. Il 30 novembre e 1º dicembre 2019 si svolgerà la ventiseiesima edizione della Fiera piemontese dell’editoria: in realtà si tratta del primo appuntamento di questo tipo visto che, dopo 25 anni di attività e successi, la Mostra si rinnova e cambia nome, trasformandosi in fiera. Un nuovo logo, un nuovo nome e tante novità importanti per una manifestazione che, con una serie di eventi culturali, è tra le più attese nell’autunno cuneese.

L’appuntamento è volto a dare spazio alla piccola e media editoria piemontese, oltre ovviamente a promuovere il libro e la lettura nella provincia.

“Dopo 25 anni - spiega Davide Sannazzaro, sindaco di Cavallermaggiore - la Fiera prosegue nella sua volontà di promuovere la lettura tra adulti e studenti e amplia la collaborazione con alcuni comuni limitrofi come Marene, Racconigi e Savigliano”.

Se l’idea di portare una fiera così grande in un paese di per sé piccolo può sembrare azzardata, in realtà il segreto del successo dell’ormai ex Mostra del Libro di Cavallermaggiore sta tutto nella grande passione degli organizzatori e nell’impegno nel portare nel paesino del cuneese nomi illustri.

Il programma infatti, anche quest’anno, prevede la grande partecipazione di numerosi ospiti di livello: da Ernesto Ferrero a Paolo di Paolo, passando per Benedetta Parodi, Daniele Nicastro e Irene Soave, a Cavallermaggiore si incontreranno alcuni tra i migliori scrittori italiani.Confermati poi una serie di attività collaterali tra incontri, dibattiti, reading e laboratori. Ben 355 volumi, per esempio, sono stati acquistati e regalati alle scuole. Quest’anno inoltre la manifestazione omaggerà “Una notte di inverno un viaggiatore”, capolavoro di Italo Calvino.

Tra le novità la collaborazione con “Il magico paese di Natale di Govone che il fine settimana precedente, quello del 23 e 24 novembre ospiterà un programma di lavoratori sul tema dell’editoria rivolta ai bambini.

Il 1º dicembre confermata l’apertura del Presepe Storico Meccanico, che ogni anno attira quasi 20.000 visitatori. In quest’edizione però, grazie all’iniziativa “Cavallermaggiore: mille è un presepio” commercianti e alcune attività cittadine ospiteranno presepi e iniziative legate al Natale, dando la possibilità ai visitatori di passeggiare per i portici e le stradine, godendo di un clima natalizio speciale.

Entusiasta anche il presidente dalla Regione, Alberto Cirio: “Sono contento che si presentino le manifestazioni della mia terra in questi spazi. La nostra provincia ha grandi potenzialità ed eccellenze, non sono culinarie. Non esiste una crescita economica senza una crescita dei valori”.

Secondo il Governatore, la cultura può diventare il motore per tanti altri aspetti collaterali: “Gli sponsor sono la conferma che la manifestazione è di assoluto valore. Chi viene qui per assistere a una presentazione o un incontro, poi si ferma a mangiare nei nostri ristoranti e a visitare i nostri musei. Il nostro territorio”.