“Il mestiere del giornalista”: l’incontro chiude il ciclo di appuntamenti culturali organizzati dalla Delegazione FAI Saluzzo

Il ciclo di incontri organizzati dalla Delegazione saluzzese del FAI con il titolo “Le mie passioni”, ispirato all’illustre concittadino Silvio Pellico, volge al termine.

A chiudere gli appuntamenti culturali del 2019, la cui finalità è stata quella di raccogliere fondi per il progetto “Puntiamo I Riflettori” per il restauro dell’antica fonte nel giardino dei Marchesi di Saluzzo, sarà il giornalista Massimo Mathis.

L’incontro è in programma venerdì 15 ottobre alle 21 nella sala Verdi dell’Apm, in via dell’Annunziata a Saluzzo.

A dialogare con il giornalista vi saranno Marco Piccat e Fabrizio Giordano, capo e vice della Delegazione. In un interessante dialogo sulle tecniche di formazione della notizia e sulle dinamiche dell’informazione provinciale, verrà svelato il difficile “ mestiere del giornalista”.

Nel corso dell’anno sono state ospitate altre figure eminenti del mondo della cultura e dell’arte: la conservatrice capo al Louvre Elisabette Antoine-König, gli egittologi Claude Traucheneker e Silvia Einaudi; il tenente colonnello Silvio Mele Comandante dei CC Tutela Patrimonio Artistico Piemonte e Valle d’Aosta; il musicologo Prof. Alberto Basso, uno dei padri della musicologia italiana, l’artista Franco Giletta studioso di Leonardo e Maria Luisa Meneghetti, professore ordinario di Filologia romanza all’ Università degli Studi di Milano.

La partecipazione alla conferenza prevede un contributo facoltativo minimo di 5 euro. Informazioni e prenotazioni 370/3069154; saluzzo@delegazionefai.fondoambiente.it.