In occasione di Tuttomele 2019, nel 40° anniversario, esce un libro di Giulio Brarda, “Tuttomele, 40 anni di ricordi”

TUTTOMELE™ è una grande manifestazione autunnale che da 40 anni richiama a Cavour (TO) circa 300.000 visitatori offrendo una straordinaria mostra mercato regionale di frutticoltura, gastronomia ed artigianato. Per l’occasione, tutti i ristoranti propongono menu solo a base di mele. Incredibili sono le qualità e le quantità di mele provenienti da tutto il mondo che vengono esposte durante la festa. Inoltre, i commercianti allestiscono i loro negozi con temi sulle mele creando giochi di colori incredibili.



Puntare su Cavour, delizioso borgo in provincia di Torino e uno dei più fiorenti centri di coltivazione del frutto, è certamente una ghiotta occasione per stuzzicare il palato con menu golosi e per concedersi una passeggiata lungo uno dei sentieri della Rocca di Cavour (sito di Interesse Comunitario). Un itinerario fra colori e sapori in un ambiente storico di rilievo.



L’autore, Giulio Brarda, è uno dei 5 fondatori della manifestazione nata nel 1980 quasi per gioco e diventata uno dei principali eventi della provincia rurale piemontese.

Nel libro traccia la storia dei 40 anni di vita della manifestazione, con aneddoti, curiosità ed intrecci con la sua attività di Sindaco ed Amministratore Comunale.

Giulio Brarda, dirigente di banca in pensione, sposato, due figli e tre nipoti, è stato per 26 anni Amministratore Comunale di Cavour, Assessore, Vice Sindaco e Sindaco dal 1985 al 1992.

Dal 1966 è entrato nella Pro Loco di Cavour, nella quale ha ricoperto il ruolo di addetto alla comunicazione. Attualmente, con il medesimo incarico è uno dei Vice Presidenti dell’Associazione.



Il libro sarà reperibile a Tuttomele presso lo stand della Procavour oppure sul sito

youcanprint.it e sui principali book stores on line (ibs.it, lafeltrinelli.it, ecc) dove prossimamente sarà disponibile anche in versione e-book



• Titolo: TUTTOMELE 40 anni di ricordi

• Autore: Giulio Brarda

• Data di uscita:2019

• Pagine: 140

• Copertina: morbida

• Editore: Youcanprint

• ISBN: 9788831642071