“Diverse voci fanno dolci note”: Nino Baudino presenta a Cuneo la mostra ex libris

Dal 12 al 14 novembre presso la Biblioteca Civica di Cuneo al salone del primo piano (via Cacciatori delle Alpi 9), in occasione di Scrittorincittà, ospita la mostra di incisioni ex libris “Diverse voci fanno dolci noti” di Nino Baudino. Le sue opere citano la natura, la montagna, la musica, la letteratura classica, da Omero, Dante fino a Cervantes, riproducendo le scene più maestose, fra eroismo, epica e mondi ultraterreni.

Molti ex libris riportano anche testi musicali e spartiti accompagnando l’immagine grafica con maestria.

“Il libro della vita è di fronte a noi e in questo modo l’ex libris, grafica dedicata, diviene un atto d’amore per il libro che diventa culla delle nostre radici e contemporaneamente un elemento di unione e coesione tra gli uomini grazie al mondo della natura e alle espressioni storiche, letterarie e musicali".

Nino Baudino, disegnatore di origine cuneese, inizia ad utilizzare la tecnica dell’incisione nel 1978. La sua produzione è caratterizzata da: ex libris, illustrazioni di volumi, cartelle d’incisione, ispirate ai temi della musica e della letteratura. Espone in rassegne collettive e personali in Italia e all’estero (Ucraina, Polonia, Spagna, Germania, Francia, Danimarca, Olanda, Lituania, Belgio, Repubblica Ceca, Romania e Turchia).

L’ingresso all’esposizione è libero, ed è visitabile negli orari Di apertura della biblioteca.

Per informazioni: 0171.444640 | biblioteca@comune.cuneo.it