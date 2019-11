"Se siamo qui a celebrare una Fiera da record, lo dobbiamo al lavoro di Gianfranco"

Un'edizione ancor più proiettata al futuro e, contestualmente, alle radici che hanno permesso di coltivarlo e costruirlo di anno in anno. La Fiera del Porro Cervere 2019 ha molte ragioni per essere definita storica, da record, e per venire ricordata anche nelle edizioni che seguiranno.

Ricordata, oltre che per "La Cattedra del Contadino", il film cortometraggio ideato e diretto da Davide Sordella e visionabile da adesso sui canali internet come YouTube, anche per il Porro d'Oro che 9 novembre, alla cerimonia inaugurale, è stato assegnato nel ricordo di Gianfranco "Franco" Surra.

"Un brillante imprenditore, una persona che ha dedicato tempo e impegno appassionato a Cervere, sostenitore di primissimo piano di tutte le iniziative che, con alto spirito volontaristico, hanno portato alla crescita turistica, sportiva e sociale del paese a cui stiamo assistendo e partecipando. Un impegno che ha condiviso con la propria famiglia, entusiasmante e ricco di soddisfazioni pur con la consapevolezza del fatto che non tutte le sfide assunte sarebbero state semplici né i loro risultati immediati. Ma se oggi siamo qui a celebrare i successi del 2019, il merito è anche di quei "giganti" che sulle proprie spalle hanno portato la Fiera del Porro Cervere accompagnandola dal tempo delle ambizioni, che già all'epoca erano forti, a quello delle realizzazioni, e nostro compito e responsabilità è tener fede agli ideali e alla volontà da cui tutto ha tratto origine". Così il Sindaco Corrado Marchisio nel consegnare l'ambito Porro d'Oro alla famiglia Surra e nel ricordare il profilo umano e sociale di Gianfranco (1944-2004), co-fondatore della stessa Proloco, dell'associazione calcistica FC Cervere, della Bocciofila Cittadina.