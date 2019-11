Cena e festa per la Pro loco Sant'Anna Collarea che compie 30 anni

Al termine di una intensa stagione i soci della Pro Loco di S.Anna Collarea si sono dati appuntamento per la cena Sociale.

Il 2019 è stato un anno particolare, infatti ricorre il 30° anno dalla fondazione dell’Associazione.

Era infatti il 4 marzo 1989 quando 12 lungimiranti persone hanno deciso di fondare “l’Associazione Turistica Pro Loco S.Anna Collarea”.

Un momento importante per la frazione del Comune di Montaldo di Mondovì infatti l’Associazione durante tutti questi anni si è fatta carico di organizzare le manifestazioni di intrattenimento turistico e di mantenere viva l’attenzione per il piccolo borgo della Valle Corsaglia.

Nella serata di sabato, durante la cena, si è riservato il giusto riconoscimento a chi a suo tempo ha dedicato il giusto spazio all’iniziativa.

Il Presidente della Pro Loco con il Consiglio ha deciso di consegnare una targa ricordo a ogni “Socio Fondatore”.

Ecco l’elenco dei premiati;

Prucca Silvano Gianmaria, Roattino Giovanni, Prucca Gustavo, Rizzo Livio, Prucca Maria Claudia, Mattone Renato, Galleano Angelo, Prucca Roberto, Prucca Giampiero, Borgna Luigi, Carlevaris Francesco e Galleano Giovanni Pietro, purtroppo alcuni Soci in questi anni sono defunti e la targa è stata consegnata alle loro famiglie.

Sono intervenuti alla serata, graditi ospiti, il Consigliere Regionale Bongioanni Paolo, il Presidente Provinciale UNPLI Buratto Lorenzo e naturalmente il Sindaco di Montaldo di Mondovì Balbo Giovanni che si sono incaricati della consegna delle targhe.

E’ giunto il messaggio di saluto e ringraziamento da parte del Presidente Regionale UNPLI Degiovanni Giuliano.

Durante la relazione di fine anno, il presidente Piero Caffaro ha sottolineato l’impegno e il lavoro dei soci operativi durante tutto l’anno e li ha pubblicamente ringraziati, con l’augurio che anche per il 2020 si prosegua con volontà e entusiasmo quanto fino ad oggi realizzato, inoltre ha ringraziato quanti in vario modo hanno sostenuto l’attività dell’Associazione, i Soci sostenitori, Il Comune di Montaldo di Mondovì, il Consorzio Acquedotto Rurale di S.Anna Collarea, la Croce Rossa di Sangiacomo e gli sponsor che anche quest’anno sono stati numerosi e fondamentali per la realizzazione delle manifestazioni.