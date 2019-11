Cuneo: l'ufficio Europe Direct programma il suo terzo anno di vita e attività

Il 2020 sarà l'ultimo anno completo di finanziamento sicuro per l'ufficio Europe Direct Cuneo Piemonte area sud ovest – la scadenza è infatti fissata a marzo 2021 - ma i suoi membri (di concerto con l'amministrazione comunale) non si sono fatti scoraggiare e hanno programmato dodici mesi di impegni importanti e attività, come al solito votate alla connessione tra la popolazione e gli organismi europei.

Nella serata di ieri (martedì 12 novembre) in sala Vinaj a Cuneo la dottoressa Francesca Cavallera ha illustrato il piano delle attività future alla III^ commissione consiliare.

“In questo terzo anni di vita l'ufficio propone un programma ricco di belle proposte, che vanno a unirsi a quelle del passato come il Consiglio comunale aperto sull'Europa e il Girino d'Italia, e la partecipazione al Festival della Montagna, alla Granfondo Fausto Coppi, al Bike to Work e al Friday For Future – hanno commentato il consigliere Alessandro Spedale e il sindaco di Cuneo Federico Borgna - , una programmazione che guarda oltre l'anno solare perché non vogliamo che il rinnovo dell'affidamento venga messo in dubbio”.

“Il nostro Europe Direct è una delle realtà più attive della città, dell'intero territorio provinciale e regionale e ha anche riscosso successo a livello nazionale: importantissimo che i temi europei si facciano vicini alla cittadinanza”.

Se nello scorso anno l'ufficio si è speso in favore dell'importante appuntamento delle elezioni europee, con l'insediamento della nuova Commissione della Presidente Ursula von der Leyen il nuovo tema principale è diventata la prossima Conferenza sul futuro dell'Europa pianificata per la seconda metà dell'anno (durerà due anni): l'ufficio si spenderà quindi per promuovere la conoscenza dei punti principali del programma europeo divulgato lo scorso luglio. Allo stesso tempo anche l'ambiente e il surriscaldamento climatico rimarranno al centro delle politiche; sarà necessario avvicinare i cittadini all'intenzione di investire cifre record nell'innovazione e nella ricerca sfruttando la flessibilità del prossimo bilancio UE, in quella di realizzare una strategia per la finanza verde e un piano investimenti per l'Europa sostenibile e, infine, di trasformare una parte della Banca Europea per gli Investimenti in una Banca Climatica Europea.

Importante saranno anche le attività che coinvolgeranno le scuole e i giovani. Nel corso dell'anno scolastico s'intende attivare un percorso di collaborazione con le scuole della città di Cuneo che preveda l'insegnamento dell'educazione civica a livello europeo; in autunno, inoltre, è stato firmato un protocollo d'intesa per realizzare l'offerta formativa “L'Europa a scuola” rivolta alle scuole primarie e secondarie dell'intera regione: si punta a programmare otto incontri, uno per provincia.

Gli eventi già calendarizzati vedono il ritorno della consegna della Costituzione ai 18enni a gennaio, la partecipazione a “Famiglia sei Granda” il 17 maggio, quella al Giro d'Italia, a Les Arts En Balade (festival maggese che si terrà a Clermont-Ferrand), al Festival dell'Innovazione di settembre e all'evento di commemorazione di Duccio Galimberti in programma per il 26 giugno.

Tra settembre e dicembre si terranno le 5 giornate dell'Europa, e nel corso dell'attuale e futuro anno scolastico il progetto “A scuola di OpenCoesione” (con la partecipazione del “De Amicis” e del “Peano Pellico”); verranno anche realizzate alcune attività in correlazione con EDIC Cuneo e ANPAL. Sempre in relazione alla collaborazione con le scuole del territorio, si continuerà poi il progetto radiofonico “Pillole d'Europa” con il liceo “Peano Pellico”.