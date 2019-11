"Fontane di Presepi": al via la quarta edizione del contest

Tutte le opere verranno esposte nel periodo natalizio per le vie del paese a partire da domenica 15 dicembre.

Previste cinque categorie: "scuole", "gruppi", "singoli bambini" (fino al quattordicesimo anno d'età), "singoli adulti", "artisti".

I presepi dovranno essere consegnati in una busta contenente i dati anagrafici e i recapiti dell'autore presso la sede dell'associazione, in via Serra 8/A, nei seguenti momenti: domenica 24 novembre dalle 10.30 alle 17; sabato 30 novembre dalle 10.30 alle 17; domenica 1 dicembre dalle 10.30 alle 17; sabato 7 dicembre dalle 10.30 alle 17; domenica 8 dicembre dalle 10.30 alle 17; sabato 14 dicembre dalle 10.30 alle 17.