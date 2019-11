Monticello d’Alba, screening gratuito contro il rischio di aneurisma dell'aorta addominale

Il Rotary Club Canale Roero in collaborazione con l’associazione TitoccoToccati diretta dal professor Novali e col patrocinio del Comune di Monticello d'Alba organizza per sabato 16 novembre, uno screening rivolto alla prevenzione dell'aneurisma dell'aorta addominale.



Un'iniziativa gratuita al servizio dei cittadini, che prevede l'esecuzione di una semplice ecografia dell'aorta addominale sottorenale. Gli esami verranno eseguiti dal dott. Alessandro Ronaldo e dal dott. Fausto Perletto.



Chiunque fosse interessato a sottoporsi allo screening dovrà presentarsi al Centro L’Incontro di via Mario Nantiat 1 sabato 16 novembre, dalle ore ore 8,30 alle 12 oppure nel pomeriggio, dalle 15 alle 17.



Non è necessaria la prenotazione. Chi lo desidera può comunque effettuare l'adesione telefonando alla Farmacia Gallo Dott.ssa Maria Margherita di Monticello d'Alba al numero 0173.64260.



Durante la giornata sarà presente anche il salvadanaio in cartone "End Polio Now", l’iniziativa del Rotary Club Canale Roero che vede la raccolta fondi per combattere la poliomielite.