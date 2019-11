Neve in arrivo nel pomeriggio di domani (14 novembre): 30 e 40 centimetri sulle piste di Limone e Prato Nevoso

Arriva dallo staff di Datameteo.com un aggiornamento-lampo sulle condizioni meteo della giornata di domani, giovedì 14 ottobre.

Il meteo peggiorerà dal tardo pomeriggio con neve sui rilevi, localmente sugli altipiani e in pianura nella serata notte, a causa del progressivo raffreddamento termico che anche in nottata toccherà temperature intorno a 0°C in pianura.

La neve inizierà a scendere nel pomeriggio intorno ai 1000 m, mista a pioggia a quote inferiori con accumuli di 40 cm previsti sulle piste di Limone e circa 30 a Prato Nevoso. Questi dati sono destinati a decrescere rapidamente con il diminuire della quota anche se nella serata la neve sarà compatta con accumuli intorno a 5-7 cm sugli altipiani e pianure limitrofe sino ad avere 3-5 cm su Saviglianese a Braidese.

Venerdì la situazione meteo migliorerà con un nuovo rialzo termico, per poi tornare a peggiorare nel week-end.