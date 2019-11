Saluzzo, quale scuola superiore scegliere? Venerdì si apre il Salone dell’Orientamento scolastico 2019

Saluzzo, foto del Salone dell'Orientamento della passata edizione ala ex Caserma Musso

"Conoscere per scegliere": la finalità alla base del Salone dell’Orientamento scolastico “Sos” che apre venerdì 15 novembre nella ex Caserma Musso (piazza Montebello) la sua terza edizione.

Il taglio del nastro alle 14, seguito fino a sera e il giorno dopo, sabato 16 novembre dalla presentazione dell’offerta formativa degli istituti di istruzione superiore del Saluzzese.

Le due giornate dedicate agli allievi della terza media e ai loro genitori permetteranno di parlare con insegnanti e studenti delle superiori e agenzie formative, di approfondire l'informazione e ricevere materiale illustrativo.

"Il nostro Salone è ormai una formula sperimentata e collaudata con grande spirito di condivisione da parte delle scuole – sottolinea l’assessore all’Istruzione e Politiche sociali Fiammetta Rosso - vuole offrire una panoramica completa delle realtà presenti, per aiutare a compiere la scelta scolastica più consona. Quest’anno gli istituti renderanno la loro presentazione ancora più coinvolgente con laboratori pratici e prove delle materie studiate nei vari indirizzi attivi, come i corsi di parrucchiera e la presenza di un’automobile dell’Afp per lo studio sul campo.

In uno spazio unico come quello delle scuderie della ex Musso, senza spostarsi da un punto all’altro della città, ragazzi e famiglie avranno inoltre la possibilità di fare colloqui privati o presentare la loro esigenza, esprimere dubbi, porre domande e chiedere informazioni".

Il salone sarà aperto venerdì 15 novembre dalle ore 14,30 alle 18,30 e sabato 16 novembre dalle 9 alle 12,30 e il pomeriggio dalle 14 alle 18.

Ogni giorno, prima dell’inizio delle esposizioni da parte delle scuole, avverrà la presentazione del Progetto “Obiettivo Orientamento”.

Venerdì, invece, dalle ore 18, presso la Sala Conferenze del Salone dell'Orientamento Scolastico Saluzzese si terrà l'incontro interattivo "Caro genitore il ruolo dei genitori nella scelta – come accompagnare i figli in questo delicato momento di transizione” curato da Mariella Carta nell’ambito del Progetto “La città dei talenti”.

Al salone saranno presenti gli stand delle scuole del territorio saluzzese (Saluzzo, Barge e Verzuolo) aderenti al progetto regionale Obiettivo Orientamento Piemonte, presente anch’esso con uno specifico spazio promozionale per illustrare i servizi di orientamento regionali a supporto delle scelte consapevoli.

È inoltre previsto uno spazio conferenze, dove si svolgeranno le presentazioni delle varie scuole, secondo la seguente scaletta

Venerdì 15 novembre

ore 15.00 LICEO SOLERI - BERTONI

ore 15.30 IST. ALBERGHIERO

ore 16.00 IST. AGRARIO

ore 16.30 IST. DENINA, PELLICO, RIVOIRA

ore 17.00 AFP - CNOS

ore 17.30 LICEO BODONI

Sabato 16 novembre

ore 9.30 AFP - CNOS

ore 10 IST. DENINA, PELLICO, RIVOIRA

ore 10.30 LICEO SOLERI - BERTONI

ore 11.00 IST. ALBERGHIERO

ore 11.30 LICEO BODONI

ore 12.00 IST. AGRARIO

ore 14.30 AFP - CNOS

ore 15.00 IST. AGRARIO

ore 15.30 IST. ALBERGHIERO

ore 16.00 IST. DENINA, PELLICO, RIVOIRA

ore 16.30 LICEO BODONI

ore 17.00 LICEO SOLERI - BERTONI