Savigliano, sabato 30 novembre si accendono le luci di Natale nel centro città

Sono quasi giunti al termine gli allestimenti delle luci di Natale a Savigliano. Le luminarie delle feste come ogni anno si troveranno in tutto il centro città, dalle principali via sant’Andrea, via Torino, piazza del Popolo, via Roma e piazza santa Rosa, per proseguire nelle vie limitrofe.

In questi giorni stanno andando avanti i lavori di allestimento che termineranno entro la fine della settimana e l’inizio della prossima. L’accensione ufficiale sarà anticipata a sabato 30 novembre anziché il primo weekend del mese di dicembre.

Anche per quest’anno le luminarie sono state garantite grazie al contributo dell’Amministrazione, dei negozianti saviglianesi e della Cassa di Risparmio di Savigliano. Regista dell’organizzazione l’Ascom di Savigliano.

“Solitamente da tradizione accendiamo le luci natalizie il 1° di dicembre, tuttavia quest’anno essendo il primo del mese di domenica abbiamo voluto anticipare a sabato 30 novembre - commenta il presidente di Ascom Savigliano, Livio Rapallo -. E anche quest’anno sono tre i soggetti che coprono le spese per allestimento, noleggio, installazione, elettricità, sicurezza e tutto ciò che ruota attorno alle luminarie di Natale, le quali resteranno accese sino al giorno dell’Epifania”.

Insieme alle luci di natale quest’anno l’Amministrazione comunale ha previsto un ricco cartello di iniziative per grandi e piccini. La neonata Fondazione Ente Manifestazioni Savigliano infatti ha cercato di realizzare un programma adatto a tutti che raggiungerà il momento più caratteristico nel weekend del 14 e 15 dicembre con l’evento “Incantevole Natale”. Si proseguirà per un mese di iniziative in collaborazione con le associazioni culturali locali fino al termine delle festività, il 6 gennaio 2020.

“Abbiamo cercato di realizzare un cartellone natalizio ricco di eventi sia per piccoli che per grandi - spiega l’assessore alla Cultura Petra Senesi -. E’ stato fatto uno sforzo maggiore per cercare di attrarre persone e visitatori da tutto il territorio”.