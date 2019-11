L'Inalpi di Moretta ospita Peter Brabeck-Letmathe, presidente onorario di Nestlè International

Una collaborazione che diventa realtà e impegno, questo il senso della presenza – nella mattinata di giovedì 14 novembre 2019 – presso lo stabilimento Inalpi di Moretta (Cuneo) di Peter Brabeck-Letmathe- – Presidente Onorario di Nestlè International.

Un connubio iniziato parecchi mesi fa, che ha avuto un primo momento di presentazione nel mese di maggio, durante Linkontro, la manifestazione che riunisce ogni anno il management delle principali aziende leader nel settore del largo consumo. Durante l’evento infatti era stato presentato il libro “L’alimentazione per una vita migliore” scritto da Brabeck-Letmathe, una pubblicazione questa, fortemente voluta dall’azienda di Moretta che è infatti stata partner per la realizzazione del volume.

E così, proprio per proseguire quel cammino Peter Brabeck-Letmathe incontrerà la dirigenza ed alcuni dipendenti Inalpi, per un confronto sul futuro dell’industria di produzione moderna in continua evoluzione e cambiamento. L’incontro sarà anche l’occasione per un approfondimento sul tema trattato dalla sua pubblicazione: un viaggio dalle origini della produzione industriale degli alimenti alla nutrigenomica, una traccia sulle future tendenze dell’alimentazione umana, per riflettere insieme sul corretto modo di nutrirsi, una visione dell’alimentazione che mette al centro di tutto la correlazione tra alimenti e salute. Una correlazione che si riassume in una parola sola: qualità.

Quella stessa qualità che costituisce l’elemento fondante della filosofia Inalpi: un punto imprescindibile che si concretizza nell’utilizzo di una materia prima 100% piemontese, proveniente dalla filiera corta e certificata.

Una filiera che Inalpi si impegna costantemente a far crescere in termini di qualità e anche di formazione attraverso iniziative come il Convegno “SOSTENIBILITA’ e BENESSERE – Come procedere per rispondere al cambiamento?” che si terrà Giovedì 21 Novembre – a partire dalle ore 8,30 - presso Cascina San Giovanni a Moretta, al quale prenderanno parte esponenti del mondo universitario, industriale e delle associazioni allevatori.