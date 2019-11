Pulire casa: consigli utili per risultati eccellenti

Quali sono i trucchi da mettere in pratica per riuscire a pulire casa in modo impeccabile? Per la pulizia dei pavimenti è necessario detergere ogni stanza con un disinfettante ad hoc e un po’ di acqua tiepida. Nel caso in cui si sia interessati ad avere una casa ben profumata, può essere utile anche ricorrere ad alcune gocce di olio essenziale. Dopo che il pavimento è stato lavato, bisogna attendere che sia asciutto prima di camminarci sopra, anche da scalzi: in caso contrario rimarranno per terra aloni sgradevoli e antiestetici.

Cosa fare in camera da letto

Per quel che concerne la pulizia della camera da letto, è necessario iniziare con le mensole e i quadri, per poi passare alle ante degli armadi e ai comodini. Intanto, conviene tenere aperte le finestre, in maniera tale che il letto possa respirare. Ovviamente occorre scegliere con la massima attenzione i detergenti per la camera da letto, che vanno selezionati in funzione del tipo di legno che deve essere tratto. In più, è consigliabile evitare i detergenti eccessivamente aggressivi, che possono lasciare odori fastidiosi e destinati a penetrare nelle narici anche nelle ore successive.

L’importanza dell’aspirapolvere

Pulire casa: finestre aperte, sempre!

Qualunque sia l’ambiente della casa che si deve pulire, è utile ricordarsi di tenere aperte le finestre ogni giorno per almeno 30 minuti. Ciò è fondamentale per assicurare un ricambio di aria ottimale, ma anche per far entrare un po’ di luce naturale. Un accorgimento di questo tipo è più prezioso di quel che si possa pensare, dal momento che consente di ridurre la quantità di acari diffusi in ogni ambiente. Le finestre devono essere aperte tutti i giorni anche in inverno: chiaramente in questo caso il riscaldamento va spento, per non aumentare inutilmente i consumi.

I consigli da tenere a mente quando si pulisce

Un utile trucco per pulire la cucina in tempi rapidi consiste nel dedicarsi ogni giorno per una decina di minuti a un elettrodomestico diverso, a rotazione. Questo permette di non trascurare alcun oggetto e di far sì che siano tutti ben disinfettati e puliti. I fornelli vanno puliti tutti i giorni, per prevenire le incrostazioni e far sì che il grasso non risulti troppo resistente. Passando al bagno, è essenziale pulire ogni giorno il lavandino, mentre una pulizia approfondita serve una volta alla settimana. L’importante è ricordarsi di dare una passata al box doccia dopo che ci si è lavati, così da non dover fare i conti con problemi di calcare.

La scelta dei detergenti

Una pulizia di qualità è possibile unicamente a patto che si adoperino i detergenti giusti. Una volta che è stato spruzzato, il detergente deve essere lasciato agire per una decina di minuti; dopodiché è sufficiente passare un po’ di acqua calda con una spugna per avere la certezza che sia tutto pulito alla perfezione. Volendo ci si può servire anche di un detergente fai da te, del tutto naturale: per prepararlo basta mescolare un po’ di aceto bianco con dell’acqua calda e profumare il tutto con alcune gocce di olio essenziale di tea tree.