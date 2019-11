Sempre più italiani alla ricerca di un matrimonio originale

In molti cercano di organizzare un matrimonio divertente ed originale. In effetti sono tante le modalità che si possono utilizzare, perché il giorno delle nozze venga ricordato veramente come particolare. Molti scelgono di andare fuori dalle righe, concentrandosi su dei dettagli specifici, che possono veramente fare la differenza. Non tanto per variare la formula classica che, nelle sue linee generali, resta sempre la stessa, ma per avere a disposizione tante idee su cui contare per stupire amici e parenti che sono stati invitati alla cerimonia. Vuoi avere qualche idea da questo punto di vista per organizzare il tuo matrimonio in maniera speciale? Te ne diamo alcune.

Focalizzarsi sull’attenzione agli sposi

I veri protagonisti del giorno delle nozze sono proprio gli sposi, per questo non si dovrebbe lasciarsi scappare l’occasione di adottare tutte quelle idee originali per focalizzare l’attenzione sulla coppia. Ecco che a questo proposito possono essere utili i sigilli per ceralacca per matrimoni . Si tratta di timbri che riproducono le iniziali degli sposi, che possono essere così impresse dappertutto, in modo da trasformare la cerimonia e il ricevimento in un evento “su misura”, incentrato sull’attenzione che gli invitati devono avere per i protagonisti del giorno delle nozze.

Le idee alternative per le foto

Per chi vuole restare sul tema dell’originalità anche per quanto riguarda le foto per il matrimonio, potrebbe essere una buona idea l’ultima tendenza del momento: l’angolo foto. In molti matrimoni sta imperversando la tendenza di creare un angolo foto attraverso delle composizioni fatte da polaroid istantanee.

In sostanza agli sposi vengono scattate delle foto con polaroid per ricavare delle immagini istantanee che poi vengono appese a mano su una cornice.

Inoltre spesso durante il matrimonio si appronta un libro guestbook, sul quale gli invitati possono scrivere le loro dediche rivolte agli sposi.

Idee per un look divertente

Si sa che il look per il matrimonio è fatto di abiti e di calzature eleganti. Eppure si potrebbe ideare qualcosa di molto più divertente, predisponendo qualcosa di particolare anche per gli invitati.

C’è per esempio chi usa predisporre delle ciabattine monouso da far indossare agli ospiti, in modo che possano sfoggiarle soprattutto quando ci si lascia andare ai balli per festeggiare fra una portata e l’altra nel bel mezzo del ricevimento.

Sicuramente è un’idea molto originale, ma se vogliamo anche utile e comoda, per rimediare alla sostituzione delle scarpe da cerimonia, che non permettono di lasciarsi andare completamente ai balli più sfrenati.

La caccia al tesoro per le bomboniere

Non sarebbe divertente trasformare la distribuzione delle bomboniere in una sorta di caccia al tesoro? Si potrebbe cercare anche di organizzare una sorta di festa a tema, in modo che gli invitati vengano impegnati nel cercare le bomboniere, come se dovessero trovare un vero e proprio tesoro da portarsi a casa.

A seconda del tema scelto, si può cercare di adattare i festeggiamenti, inserendo la ricerca delle bomboniere tipiche del matrimonio.

Tutto ciò costituisce anche un modo particolare per interrompere l’atmosfera a volte troppo rigida e formale del giorno delle nozze e per permettere agli ospiti di fare qualche risata in più, che rende l’aria della festa ancora più gioiosa.

Il kit regalo al femminile

Un’altra tendenza che sta spopolando non solo in Italia, ma anche per i matrimoni all’estero, consiste nel predisporre un kit regalo per gli ospiti pensato appositamente per il pubblico femminile.

Il kit di solito comprende un ventaglio, il libretto per la messa e qualche chicco di riso. Il tutto è racchiuso in una scatolina che, per essere più originale, si può arricchire anche con altri oggetti, come lucidalabbra e bottigliette di profumo. Davvero un’idea accattivante e molto gradita agli ospiti.