Serramenti: sconto immediato in fattura del 50% alla SERRTEC di Corneliano d'Alba

Il cliente finale da oggi può così sostituire i vecchi infissi - con i nuovi ad elevata efficienza - migliorando l’impatto energetico del proprio edificio ed ottenendo uno sconto immediato in fattura pari al 50% del prezzo finale; questo è possibile attraverso la cessione del proprio credito d’imposta c.d. ecobonus al Serramentista, che a sua volta potrà utilizzarlo in 5 rate annuali o cederlo ad un proprio fornitore.

Il cliente finale potrà quindi acquistare i propri serramenti pagandoli solamente la metà del loro prezzo finale, includendo anche l’iva.

Il servizio è ora possibile grazie alla collaborazione tra la SERRTEC Serramenti di Corneliano d’Alba e la PONZIO srl – produttore italiano di profili in alluminio, dal 1941.

SERRTEC Serramenti è un’eccellenza artigiana che negli anni, per sua vocazione, ha acquisito un’approfondita conoscenza dei materiali, frutto dello studio e della costante attenzione rivolta all’innovazione.

In questo modo ha maturato l’esperienza necessaria, per produrre prodotti altamente personalizzati, su misura, unendo estetica, design, tecnologia e sostenibilità ambientale.

La SERRTEC Serramenti offre il servizio completo del «chiavi in mano» gestendo all’interno dell’azienda ogni fase della lavorazione; si inizia con lo studio del cantiere quando è ancora nella fase di progettazione. Successivamente si passa alla vera e propria realizzazione in officina con maestranze altamente qualificate; seguono la posa in opera “a regola d’arte” ed i servizi post vendita affidati a personale interno competente e fidato, sempre all’altezza delle aspettative.

Essere l’unico responsabile di tutto il lavoro, ha fatto sì che l’azienda in pochissimi anni, sia diventata punto di riferimento per i clienti che cercano lavori realizzati in piena ottemperanza delle normative vigenti in materia e che apprezzano livelli qualitativi di chiaro spessore.

La SERRTEC Serramenti mette a disposizione il supporto del proprio ufficio tecnico per offrire una consulenza specializzata prima dell’acquisto, atta a garantire una scelta consapevole basata sulla conoscenza di ciò che il mercato offre dal punto di vista tecnico ed estetico.

Gli infissi vengono personalizzati in base alle richieste del Cliente al fine di poter garantire un comfort in totale armonia con l’abitazione.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la SERRTEC Serramenti a Corneliano d’Alba, Regione Valsimarito, 7.

Tel. 0173.610549

E-mail: info@serrtec.it

Sito internet: www.serrtec.it/