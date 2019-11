A Rifreddo arriva il tradizionale pranzo degli anziani

Anche per il 2019, l’amministrazione comunale di Rifreddo organizza il Pranzo degli anziani.

Si tratta di una giornata di festa che vedrà i rifreddesi ritrovarsi il primo dicembre per la messa delle 11 e per il successivo pranzo nel salone parrocchiale.

Parzialmente variata la formula rispetto agli anni precedenti. Infatti l’Amministrazione ha deciso di offrire il pranzo agli ultra 75enni al posto di effettuare, come in passato, uno sconto a coloro che avevano raggiunto i 70 anni.

“Come negli anni scorsi - spiega il primo cittadino Cesare Cavallo - ci sarà un momento conviviale con le persone che hanno fatto crescere la nostra comunità. Si tratta di un evento a cui teniamo molto perché rappresenta un piccolo gesto di riconoscenza nei loro confronti. Insomma un appuntamento importante a cui, oltre agli anziani è invitata tutta la comunità rifreddese”.

Il costo del pranzo per chi ha meno di 70 anni è di euro 20. Una bella occasione per passare una giornata in compagnia con qualche sorpresa.

Chi è interessato può prenotarsi presso gli Uffici comunali allo 0175.260022 oppure presso il l’assesore Carla Ponsi al numero 0175.260149.