“Bra o degli alberi. E se fossero la nostra salvezza?”: se ne parla all’Associazione Il Fondaco con l’autrice Serena Fumero

Nuovo appuntamento con la cultura all’Associazione Il Fondaco di Bra, grazie all’incontro dal titolo “Bra o degli alberi. E se fossero la nostra salvezza?”, che vedrà protagonista l’autrice Serena Fumero.

L’evento in calendario venerdì 15 novembre, alle ore 17, presso gli spazi espositivi di via Cuneo, 18 a Bra, sarà l’occasione per presentare il progetto "La VERDE – arte di resistenza".

L’iniziativa, realizzata con alcuni studenti della scuola secondaria dell’Istituto Muzzone di Racconigi, era destinata al recupero di un terreno dismesso e trasformato, grazie alla collaborazione dei ragazzi, in un giardino di meravigliosi girasoli. Un’operazione di recupero e cura ambientale non solo virtuale, infatti, accanto a un campo di girasoli veri, è stata allestita una porzione di foresta dipinta di tredici metri.

L’evento, realizzato in collaborazione con la Città di Bra e Italia Nostra sezione di Bra e del Braidese, è a ingresso libero.

Info: 3397889565; il.fondaco.bra@gmail.com; www.ilfondaco.org.