La Morra, in mostra le opere di Roberta Giacobbi, Jamila Echmichi, Maura Boccato e Laura Bogetto

Una buona notizia per chi non sa mai come trascorrere il weekend. Roberta Giacobbi, Jamila Echmichi, Maura Boccato e Laura Bogetto sono pronte a riempire i vostri pomeriggi autunnali, attraverso una serie di opere d’arte tutte da godere.

Una mostra sviluppata nella chiesa di San Rocco a La Morra con un percorso espositivo fatto di accostamenti originali che ha l’obiettivo di svelare il genio e la creatività delle quattro interpreti.

Potrete ammirare preziosi lavori realizzati con tecniche antiche e attuali: i foulard di Laura Bogetto sono dipinti con cera fusa su pura seta bianca, le stupende installazioni in “Le Lune di JaRó” che stanno riscuotendo un enorme successo, le incisioni di MaGia, le incisioni e i disegni di Maura Boccato, le acqueforti e gli acquerelli di Roberta Giacobbi oltre ai quadri materici di Jamila Echmichi.

Un’alleanza che promette di non annoiare nemmeno i più acerrimi nemici di mostre & Co. La straordinaria posizione panoramica e la natura che in questa stagione cambia d’abito, sono il complemento dell’esposizione visitabile gratuitamente dal 15 novembre al 6 dicembre con orario dalle 11 alle 18, solo sabato e domenica.

Alla fine del tour l’idea di dovervene andare vi spezzerà il cuore!