Saluzzo, Parliamo e cantiamo il rispetto” con i Polifonici del Marchesato per Mai + sole

Continua la rassegna “Vincere la paura, ricostruire la speranza” nata alcuni anni fa, su iniziativa della Consulta Donne del Comune per sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne.

Dopo la tavola rotonda sul "Codice Rosso", domani giovedì 14 novembre, alle 21 al Cinema Teatro Magda Olivero, (via Palazzo di Città 15) “Parliamo e cantiamo il rispetto”, serata con il Gruppo Corale I Polifonici del Marchesato in collaborazione con l’associazione Mai+Sole. Ingresso Libero

Venerdì 15 novembre, alle 17,30, presso la Scuola di Alto Perfezionamento Musicale, Via dell’Annunziata 1/B per il ciclo Un libro per The, la presentazione del libro "Dal Rosa al Viso" di Angela DelGrosso.