Anas Fidas: a Tarantasca e Verzuolo domenica si dona il sangue

A Tarantasca e Verzuolo i gruppi ADAS Saluzzo FIDAS saranno impegnati nei prelievi collettivi domenica 17 novembre.

I prelievi si svolgeranno:

a Tarantasca presso Salone Polivalente sopra il Centro Anziani di fronte al Municipio; a Verzuolo presso la Casa Parrocchiale di Santa Mariao - Strada Laghi di Avigliana 198.

Sono invitati tutti i donatori attivi e chi intende per la prima volta donare il proprio sangue.

Donare un po’ del proprio sangue è un atto di civiltà e un dovere morale per chi è in buona salute, significa dedicarsi agli altri in modo anonimo e contemporaneamente pensare anche a se stessi, poiché con la donazione di sangue puoi beneficiare di un importante controllo sulla tua salute.

Alcune informazioni: possono donare tutti gli uomini e donne di età comprese tra i 18 e i 65 anni previo controllo medico, con peso minimo di 50 chilogrammi. Il prelievo per la donazione di sangue intero dura circa 5-8 minuti.

Dopo il prelievo, al donatore è offerto un ristoro per reintegrare liquidi, zuccheri e sostanze nutrienti.

per info www.adas-saluzzo.it

Pagina Facebook

https://www.facebook.com/ADAS-Gruppo-Tarantasca-e-SChiaffredo-204945106190949/