Giocattoli nuovi per i piccoli degenti dell'spedale Santa Croce di Cuneo

E' partita anche quest'anno la campagna di Natale del Comitato Difesa Consumatori di Cuneo per portare giocattoli nuovi e lavabili ai bambini degenti del Santa Croce di Cuneo. Come ogni anno è possibile portare i giocattoli acquistati, nuovi, lavabili e muniti del marchio CE alla sede cuneese del Comitato in via XX settembre n. 42.

Il 22 dicembre i giochi raccolti saranno consegnati ai bambini degenti. Spiega dal Comitato il referente legale Alessio Ghisolfi: "L'iniziativa è ormai consolidata ed è un appuntamento a cui i cuneesi rispondono con straordinaria accoglienza, sono infatti moltissimi, alcuni anche molto belli e pregevoli, i giochi che vengono consegnati. Arrivano dalle parti più lontane della nostra provincia, da Alba, Garessio, dal Saluzzese: sono infatti migliaia ormai i tesserati che si riferiscono al nostro comitato".

Per info 0171690431.