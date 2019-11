La Corale Alpina Valla Maira impegnata in due concerti in Francia

Nello scorso fine settimana la Corale Alpina Valla Maira, diretta da Luca Giachero, ha tenuto due concerti in Francia, a Marsiglia e nel vicino comune di La Bouilladisse, ospite di due corali che furono le protagoniste di “Canté per cunté”, la rassegna annuale organizzata dall’associazioni culturale buschese, nello scorso anno.



Sabato 9 novembre, alla sera, a La Bouilladisse nella chiesa di Saint Laurent, il concerto, dall’ospitale titolo “Choeur d’Hommes Italien”, si è svolto insieme con la corale Les Maitres Enchanteurs e domenica 10 novembre a Marsiglia, al pomeriggio, nella basilica di Notre Dame de la Garde, i buschesi si sono esibiti insieme con l’Ensemble Corale Egrégore. I programmi hanno contemplato brani gospel, sacri e montani.



“Abbiamo portato orgogliosamente il nome di Busca e della Valle Maira oltreconfine – dice a nome dell’associazione Marco Graffino –. Abbiamo vissuto momenti emozionanti in due concerti entrambi con le chiese gremite. Siamo stati accolti magnificamente, con grandi applausi a scena aperta. Il ricordo di questi due giorni rimarrà sempre con noi. Grazie per l'ottima ospitalità agli amici francesi”.