Tra i partecipanti alla Straconi di domenica 10 novembre c'era anche una folta rappresentanza di atleti, dirigenti e sostenitori dell'Asd Oratorio San Paolo.

"E' soddisfazione per tutto lo staff della nostra associazione sportiva essere stati al via per il 7° anno consecutivo.

Ringrazio tutti coloro che acquistando il pettorale presso di noi hanno contribuito ad aiutare una piccola realtà' come la nostra che va avanti anche grazie ad aiuti come questo", commenta il presidente Davide Orsi.