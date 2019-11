Lo spettacolo delle Langhe in autunno incanta il web

L’autunno è un momento seducente, il sole spia la natura, che si spoglia e diventa rossa di vergogna. La visione di questa stagione nelle Langhe può essere ancora più affascinante. Un vero e proprio angolo di fiaba che vale la pena visitare.

La foto di Tino Gerbaldo ha immortalato Castiglione Falletto e Serralunga d’Alba sospese in un’atmosfera da sogno. Colori e suggestioni che si intrecciano e coesistono in uno scatto capace di ipnotizzare lo sguardo di chi per la prima volta vede le immagini di questa terra, così come chi qui ci è cresciuto e ci vive ancora oggi.

Una poesia, una lirica fermata in un istante che, grazie alla foto dell’artista braidese, rimarrà indelebile nel cuore di moltissime persone.