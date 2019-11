Prodotti nello stabilimento di Savigliano i treni "Pop" consegnati in Veneto e Liguria

Alstom ha consegnato i primi treni "Pop" Coradia Stream destinati ad operare nelle regioni italiane del Veneto e della Liguria. I treni fanno parte dell'accordo quadro siglato nel 2016 tra Alstom e Trenitalia per un totale di 150 nuovi treni regionali di media capacità. Il Veneto riceverà un totale di 31 treni, la Liguria 15. Le consegne continueranno rapidamente fino a tutto il 2020.

14 treni Coradia Stream sono già in servizio passeggeri in Emilia Romagna, la prima regione ad aver effettuato un ordine in base all'accordo del 2016. Tutti i treni consegnati sono parte di un importante piano di rinnovo del trasporto regionale in Italia.

I Pop sono parte del più ampio piano di rilancio di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) per il trasporto regionale. Piano che, con un investimento economico complessivo di circa 6 miliardi di euro e oltre 600 nuovi treni, garantirà entro 5 anni il rinnovo dell’80% della flotta. Si tratta di una maxi fornitura che, per numero di treni e valore economico non ha precedenti in Italia.

Il Coradia Stream, rinominato "Pop" da Trenitalia, è composto da un'unità elettrica multipla (EMU) monopiano progettata per le linee regionali. Rappresenta l'ultima generazione della famiglia di treni Coradia. Può trasportare fino a 300 passeggeri seduti, ha una velocità massima di 160 km/h e offre facile accessibilità grazie al suo pianale ribassato. Progettato per essere ecologico, Coradia Stream consuma il 30% in meno d’energia rispetto alla precedente generazione di treni.

“Negli ultimi 15 anni, oltre 412 treni regionali sono stati progettati, prodotti e messi in servizio commerciale da Alstom in Italia. A questi numeri, si aggiungeranno i treni della flotta Pop. Siamo orgogliosi di essere stati scelti da Veneto e Liguria e di accompagnare Trenitalia in questo importante progetto di miglioramento del trasporto regionale in tutto il Paese", ha dichiarato Michele Viale, Amministratore delegato di Alstom Ferroviaria.



I treni Coradia Stream sono prodotti da Alstom in Italia. Lo sviluppo del progetto, la gran parte della produzione e della certificazione viene eseguita presso il sito di Alstom a Savigliano (CN). La progettazione e produzione dei sistemi di trazione e di altri componenti avviene a Sesto San Giovanni (MI), mentre i sistemi di segnalamento di bordo vengono progettati dalla sede di Bologna.