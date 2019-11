Coldiretti: ad Alba al Campagna Amica Day lezioni di cucina e cura dell’orto per i più piccoli

Un viaggio esperienziale alla scoperta dei prodotti della terra e del buon cibo locale. È quello che le fattorie didattiche Coldiretti del circuito Educazione alla Campagna Amica proporranno ai bambini questa domenica ad Alba.

In occasione del Campagna Amica Day la campagna si prepara ad arrivare nel cuore della città per un weekend di gusto, sorprese e divertimento per tutta la famiglia. Oltre agli spettacoli culinari degli agrichef e al grande mercato dei produttori agricoli Campagna Amica, Coldiretti ha in serbo coinvolgenti attività per i più piccoli, a tu per tu con il mondo agricolo.

Due gli appuntamenti a misura di bimbo domenica 17 novembre in piazza Risorgimento, nel padiglione del gusto ai piedi del Duomo.

Alle ore 11.00 la fattoria didattica Cascina Gabutti di Monforte d’Alba proporrà un laboratorio pratico dedicato alla pasta in cui i bimbi scopriranno l’origine di uno dei prodotti agroalimentari distintivi della nostra cucina e impareranno a fare i tradizionali tajarin piemontesi.

Alle ore 15.00, guidati dalla fattoria didattica Marchisio di Boves, i bambini si cimenteranno con la cura dell’orto, affinando pazienza e abilità manuali, e conosceranno la stagionalità delle colture.

“Dopo il successo degli scorsi anni, torna al Campagna Amica Day il progetto ‘Educazione alla Campagna Amica’ promosso da Coldiretti Donne Impresa, che offre occasioni di divertimento e riflessione ai consumatori di domani e li incuriosisce con percorsi capaci di guidarli verso scelte alimentari sane e consapevoli, rispettose dell’ambiente e del territorio” dichiara Monia Rullo, Responsabile provinciale Donne Impresa, da anni impegnata nelle attività di fattoria didattica con la sua Cascina Gabutti.

I bambini possono partecipare ai laboratori su prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili, ai numeri 0173 292804 oppure 334 5386658.