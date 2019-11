Quarantacinque cantine premiate al 19° concorso enologico dei Cavalieri del Roero

Sabato 9 novembre, per la seconda volta la sala d’onore del castello di Govone ha accolto la premiazione del 19° Concorso Enologico istituito dall’Ordine dei Cavalieri di San Michele del Roero.

Ecco i numeri della premiazione: 45 aziende vinicole partecipanti, 220 campioni presentati e degustati, 3 Ruote d’Oro assegnate a 43 cantine, 4 Ruote d’Oro a 2 cantine che, avendo riscosso il massimo punteggio, sono state proclamate a pari merito “Vignaiolo dell’anno”, per un totale di 133 Ruote d’Oro che hanno arricchito 45 pergamene.



L’ormai quasi ventennale iniziativa si propone, in aderenza allo Statuto dell’Ordine, di contribuire a stimolare un continuo incremento del livello qualitativo della già ottima produzione vinicola roerina, stuzzicando anche, se possibile, una sana emulazione tra le aziende produttrici.



E’ stata impegnativa per alcuni giorni l’analisi svolta dalla qualificata giuria composta da enologi, tecnici ed esperti, presieduta dall’enologo Massimo Marescotto, con la vigile presenza del gran maestro Carlo Rista in funzione di notaio e con la rigorosa salvaguardia dell’anonimato assicurata dal “vestito” preventivamente fatto indossare a ciascun campione.



A coronare la cerimonia della premiazione, quale gran finale “in gloria”, la Cantina dei Produttori di Govone ha ospitato un brillante ricevimento offerto dai padroni di casa congiuntamente alla Cantina Enrico Serafino di Canale che, presente il suo esperto enologo Paolo Giacosa, vi ha offerto i suoi vini migliori.

L’ulteriore, festosa degustazione dei prodotti eccellenti di entrambe le cantine, ha ulteriormente confermato a giudizio di tutti il meritatissimo premio di “Vignaioli dell’anno” conseguito a pari merito.



I PREMIATI 2019

Aziende agricole, vitivinicole, cantine premiate con pergamena e tre ruote d’oro:



ALBA

CERETTO FRATELLI;



BALDISSERO D’ALBA

CAREGLIO di CAREGLIO PIERANGELO;



BAROLO

SORDO Giovanni di Sordo Giorgio;

SANDRONE Luciano;

CASCINA BOSCHETTI GOMBA ss di GOMBA Sergio;



CANALE

Marco PORELLO;

Matteo CORREGGIA di COSTA Ornella;

COSTA Mario;

DELTETTO;

DESTEFANIS Federico;

Cascina CHICCO di FACCENDA Marco;

CA’ ROSSA di FERRIO;

Cascina FIORENZA;

CANTINA MONPISSAN Di GALLINO Antonio;

RABINO Luigi Giuseppe;

NOVO Marco;

AZIENDA AGRICOLA PACE;

GIACOMO BARBERO;

BRIC CASTELVEJ di REPELLINO Mario e Cristiano.



CASTAGNITO

COSTA CATTERINA di COSCIA Antonio;

Fratelli MASSUCCO;



CASTELLINALDO

BRICCO DEL CONTE di CRAVANZOLA RENZO;

TEO COSTA di COSTA MARCO E ROBERTO;

MARSAGLIA Emilio;



CISTERNA D’ASTI

ENRICO VAUDANO E FIGLI;

Fratelli POVERO;



GOVONE

CESTE Franco di CESTE Pier Guido;



MAGLIANO ALFIERI

BRIC CENCIURIO di SACCHETTO;



MONTA’

CA’ DI CAIRE’ DI E. ROLFO;

MARCHISIO LORENZO;



MONTALDO ROERO

Cav. PARUSSA Giuseppe;



MONTEU ROERO

CASCINA LANZAROTTI DI FERRERO CARLO FRAZ. S.ANNA;

PODERI MORETTI di MORETTI Francesco Fraz. Occhetti;

BAJAJ di MORETTI Giovanni;

FASSINO GIUSEPPE;



SANTA VITTORIA D’ALBA

COURNAJA di CHIESA Daniela;

FRATELLI RABINO di RABINO Tommaso;



SANTO STEFANO ROERO

BREZZO Michele;

DELPERO;

STEFANO E DOMENICO SIBONA;



VEZZA D’ALBA

CANTINA SOCIALE DEL NEBBIOLO;

FRATELLI CASETTA sas;

CORNAREA di RAPETTI FRANCESCA & C.



Premiate con pergamena e quattro ruote d’oro e proclamate a pari merito “Vignaiolo dell’anno”:

CANTINA Enrico SERAFINO, CANALE

PRODUTTORI DI GOVONE, GOVONE