Complimenti al CSV di Bra

Come consigliere comunale di Bra faccio parte insieme al collega consigliere Raimondo Testa(Presidente) della Consulta del Volontariato.

Benché ormai da parecchi anni faccio parte dell'amministrazione comunale, non mi ero mai occupato direttamente di volontariato.(se non in modo indiretto trattando altre tematiche).

Mi pare doveroso anzitutto sottolineare e evidenziare in questi mesi in cui la Consulta ha iniziato ad incontrarsi con il grande lavoro svolto dagli uffici comunali di aver trovato un bel gruppo di persone che lavora con volontà, spirito di sacrificio ed entusiasmo, ognuno per il proprio settore (chiamarlo orticello è riduttivo e diminutivo)che spazia da sport, sanità e salute, assistenza, cultura,ambiente,protezione civile ecc. ecc.

Per questo, credo che sia un settore che merita e debba essere supportato, valorizzato e accompagnato promuovendo in primo luogo sinergia e collaborazione tra le stesse associazioni e con il costante ausilio e controllo dell'amministrazione comunale e magari anche da Enti superiori.

Un grande plauso va al CSV(Centro Servizi per il Volontariato) di Bra per il proficuo lavoro di supporto, collaborazione, ma anche per la preparazione, la professionalità e l'impegno a sostegno delle varie associazioni, soprattutto negli ultimi anni un aiuto fondamentale e laborioso a superare le varie incombenze burocratiche e amministrative che purtroppo in Italia sono all'ordine del giorno(ahinoi anche nel volontariato!!).

Per il ruolo che ci compete insieme ai miei colleghi di gruppo consigliare Mossino e Cravero ribadiamo che saremo sempre a disposizione per dare supporto, ascolto e collaborazione.

Marco Ellena - Capogruppo Lega Bra