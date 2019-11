Alba, sindaco e assessori testano il servizio della mensa comunale

Pranzo alla mensa comunale, nella giornata di ieri, per l’Amministrazione albese guidata dal sindaco Carlo Bo, col vice Emanuele Bolla e gli assessori Fernanda Abellonio, Carlotta Boffa, Elisa Boschiazzo, Bruno Ferrero, Marco Marcarino e Massimo Reggio, insieme al presidente del Consiglio comunale Domenico Boeri, al capo di gabinetto Leonardo Prunotto e ad alcuni dirigenti e dipendenti dell’ente.



Un momento conviviale per stare insieme, ma anche per saggiare la bontà del servizio che quotidianamente prepara tra i 1.500 e i 1.600 pasti giornalieri destinati anche alle scuole.



Il Self Service comunale è accessibile a tutti ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle 14.00. Al mercoledì il menù prevede un "piatto speciale" da scegliere tra la varietà di proposte del Self Service, mentre negli altri giorni è possibile pranzare con la pizza.



Il Self Service di via Liberazione partecipa al progetto comunale di prevenzione degli sprechi alimentari “Il cibo non si spreca! Nutriamo insieme la solidarietà”, attivato nello scorso aprile per la promozione di comportamenti e stili di vita etici e consapevoli, grazie alla collaborazione di Amministrazione comunale, Sodexo Italia, Emporio della Solidarietà e delle scuole primarie “Sacco”, “Rodari” e “Coppino”. Grazie a questa iniziativa, i pasti non consumati al Self Service e nelle scuole primarie aderenti vengono abbattuti in loco, confezionati e consegnati ai volontari dell’Emporio per la distribuzione alle persone e alle famiglie maggiormente bisognose.