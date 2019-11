Cherasco, appalto da 700mila euro per l’ampliamento del Museo Adriani

Scade il prossimo 25 novembre la gara d'appalto per il restauro e ampliamento del Museo Adriani, che ha sede nello seicentesco Palazzo Gotti di Salerano a Cherasco.



Il progetto prevede il recupero del sottotetto, oltre 100 metri quadri, al fine di ricavare maggiori spazi espositivi. Inoltre sono previsti lavori sullo scalone centrale e sugli impianti – elettrico e antincendio –, mentre in previsione c’è anche la realizzazione di un ufficio per il responsabile della struttura. Il costo dell'opera è di circa 700mila euro, di cui 657mila sono coperti da un contributo regionale.



Il museo Adriani conserva oltre 10mila oggetti tra monete antiche, medaglie, gettoni e altri reperti storici. A farla da padrone è la preziosa collezione numismatica, citata come una delle più importanti d'Europa nel “Medieval European Coinage” edito dalla Cambridge University.

Alcuni anni fa i reperti si sono arricchiti con la donazione della collezione Paola e Aureliano Bertone, 550 preziose monete, che oggi non possono essere esposte per carenza di adeguati spazi.



"Grazie a questo intervento – commenta il vicesindaco Claudio Bogetti – potremo ampliare gli spazi espositivi e la collezione numismatica potrà essere messa in mostra in modo adeguato e sicuro. Sono molti gli appassionati di numismatica ed è un peccato non poter dar modo a tutti di accedere a questo tesoro. Il recupero del sottotetto permetterà di ampliare gli spazi, renderli adeguati e poter esporre tutto il materiale".