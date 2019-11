Chiusa al traffico la SS21 "del Colle della Maddalena"

Informiamo i nostri lettori che, in seguito al provvedimento di chiusura al transito per condizioni meteorologiche avverse emesso dal Gestore della rete francese sul proseguimento oltre confine, la statale 21 “del Colle della Maddalena” è interdetta al traffico nel tratto compreso tra Argentera (km 53,330) e il confine di Stato (km 59,708).

Sul versante francese si registra inoltre l’intraversamento di un mezzo pesante. Uomini e mezzi Anas sono impegnati senza sosta nella pulizia della carreggiata dalla neve e nel trattamento antigelo per garantire la regolare transitabilità della statale fino ad Argentera.

Anas raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.