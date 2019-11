Cuneo pensa al Piano Strategico per lo Sviluppo Sostenibile: obiettivo i 17 punti dell'Agenda ONU 2030

"L’Agenda 2030 dell’Onu dà atto dell’insostenibilità dell’attuale modello di sviluppo. Il movimento giovanile mondiale “Fridays for future” non ci chiede di essere accolto come una espressione generazionale ma pretende dalla politica di essere conseguente, soprattutto a partire dal livello delle scelte locali. In questo modo il nostro Comune, tra i primi in Italia, si attrezza ad affrontare l’emergenza climatica, sociale ed economica con capacità di visione al futuro”.

Con queste parole l'assessore alla pianificazione strategica Mauro Mantelli commenta la commissione congiunta convocata per la serata di oggi (giovedì 14 novembre) nella sala consigliare del comune di Cuneo, che vedrà coinvolte tutte le commissioni permanenti del capoluogo.

Al centro l'analisi della proposta di Piano Strategico per lo Sviluppo Sostenibile, secondo documento strategico dopo quello approvato nel 2006 e che guarda al 2020 e prima esperienza di questo tipo per una città italiana di media grandezza. Gli obiettivi del nuovo PS guardano ovviamente al 2030 e alle specifiche dell'Agenda ONU.

“Percorsi simili, finalizzati al raggiungimento dei 17 obiettivi indicati nell'agenda 2030, sono in corso da parte dell’Unione Europea, dei singoli stati e delle regioni, tra cui anche la Regione Piemonte - afferma l’Assessore alla pianificazione strategica Mauro Mantelli - La scelta di convocare tutte le Commissioni consiliari in seduta pubblica trova la sua ragione nella natura trasversale dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile e nella richiesta di impegno di tutta l’Amministrazione. Collettivamente e nei suoi singoli settori di intervento siamo chiamati ad operare per obiettivi interconnessi tra loro ed improntati al concetto di uno sviluppo sostenibile sia economico che sociale ed ambientale".