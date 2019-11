I lavoratori Mahle incontrano Cirio, in visita alla Burgo di Verzuolo: il 22 novembre a Torino il secondo incontro di trattativa

Oggi (14 novembre) i lavoratori della Mahle di Saluzzo, stabilimento coinvolto dalla procedura di licenziamento collettivo per 209 dipendenti, hanno incontrato il governatore del Piemonte Alberto Cirio, in visita alla Burgo di Verzuolo.

Qui, il presidente della Regione è giunto per un incontro volto a fare il punto sulla riconversione della linea nona.



I lavoratori hanno chiesto grande attenzione su questa vertenza e il governatore ha confermato l'attenzione e la vicinanza di questa delicata questione.



Intanto confermata la tre giorni di trasferta a Stoccarda dove i sindacati Mahle si riuniranno al Cae per porre l'attenzione sulle crisi degli stabilimenti europei d gruppo (oltre a Saluzzo e La Loggia sono coinvolti anche aziende in Francia e Lussemburgo). L'incontro si terrà il 18,19 e 20 novembre.



È stata confermata la seconda data di trattativa sindacale tra le parti. Il 22 novembre all'Amma di Torino.

Giova ricordare che il 5 dicembre si chiuderà la fase sindacale, che lascerà spazio a quella amministrativa, di 30 giorni. La soluzione va trovata entro il 5 gennaio.